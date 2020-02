Ducelia Echevarría sobre Chabelita: “Como ya nadie la mantiene tiene que trabajar”

Luego que Ducelia Echevarría fuera derrotada en una competencia por Isabel Acevedo, la rubia le pidió calma, pues recién ha iniciado la carrera.

"Tranquila mamita, con paciencia, no vaya a ser que te pase algo, relájate porque esto es largo, no es de un día a dos días, el proceso es bastante largo", señaló Ducelia.

Asimismo, no dudó en burlarse una vez más sobre su separación con Christian Domínguez.

"Es que ahora como ya nadie la mantiene tiene que trabajar. Obviamente se va a lanzar desde la cumbre del cerro más alto, va a loquearse, no importa", dijo.

"No quiere seguir siendo (risas) No hablar por sus parejas, sus méritos que ella misma se ha ido haciendo, por eso es que la gente la conoce por sus méritos y no la quiere también por sus méritos", concluyó la rubia, quien en un principio resaltó que "ya no tiene a su padrino Domínguez, a ver pues, qué tal le va”.