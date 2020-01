Irina Baeva rompe su silencio y responde sobre rumores de ruptura con Gabriel Soto

Luego que se especulara sobre una ruptura con Gabriel Soto, Irina Baeva rompió su silencio y no dudó en responder sobre la situación que enfrenta con el actor.

La rubia aclaró que los rumores están más lejos de la realidad y que su amor con Gabriel Soto está más fuerte que nunca.

A través de una historia de Instagram, Irina publicó una imagen donde se puede ver una mesa con dos platos, ensaladas y una botella de vino, dejando en claro que se trataba de una noche romántica.

Y como para no tener ninguna duda, etiquetó a Gabriel Soto.

De esta manera, la rubia echó por la borda todo rumor sobre su supuesta ruptura con Gabriel Soto.

Hace unos días, el actor hizo lo propio y dejó en claro que la relación iba bastante bien, a pesar de que ya no se seguían en las redes sociales.

"Yo hice una actualización de mis contraseñas y todo y como que se botó ahí algo pero sí nos seguimos, no tenemos por qué no seguirnos. Y si no nos seguimos en Instagram no pasa nada, nos seguimos por todos lados”, dijo.

Asimismo, resaltó que las redes sociales no muestran la realidad de una relación o de la vida de los demás.

“Las redes sociales son un reflejo falso de lo que es, Instagram vemos, realidades no sabemos. Lo que ponemos es tan solo un fragmento de lo que uno quiere mostrar en la vida y la vida privada y personal es otra cosa”, señaló.