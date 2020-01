¿Yahaira Plasencia no terminó el colegio?

¿No terminó de estudiar? La cantante de salsa Yahaira Plasencia acaba de hacer noticia en todas las redes sociales y no precisamente porque no fue a votar, sino porque al parecer, no habría terminado el colegio.

¿Cómo se sabe que ‘La Reina del Toto’ no terminó el colegio?

El día de las elecciones congresales, Rodrigo González ‘Peluchín’ mostró una foto en donde se podía ver el DNI de la joven y su grado de instrucción.

“Antes de los canjes. Los miembros de mesa deben estar muy atentas para permitirles emitir su derecho y deber ciudadano”

Echa un vistazo a la publicación:

En la imagen se aprecia la foto de Yahaira junto a su hermana Silvana, pero un detalle fue el que llamó la atención de los cibernautas.

Y es que en los datos de su hermana Silvana se lee: ‘Secundaria Completa’, mientras que a Yahaira le aparece: ‘Quinto de secundaria’.

Eso quiere decir que Plasencia no habría terminado el quinto de secundaria.

¿Yahaira Plasencia salió de viaje con la hija de Jefferson Farfán?

Otra de las revelaciones de Rodrigo González fue que sus ‘Rodriguistas’ descubrieron en las publicaciones de Yahaira que sus fotos coincidían con las de la hija de Jefferson Farfán.

Al parecer la salsera estaría conociendo las ‘Europas’ bien acompañada.