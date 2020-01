Juliana da nostálgica respuesta sobre lo que hará con anillo que le dio fallecido novio

Julia Oxenford habló por primera vez de lo mucho que sufrió cuando murió su entonces novio Álvaro Ugaz. Para la periodista, el periodista será siempre un bonito recuerdo.

Aunque ya rehizo su vida, Juliana Oxenford jamás dejarás de tener un buen recuerdo de una persona que la amor mucho.

Tras resaltar sus virtudes, la conductora de TV le dijo a Magaly Medina que aún conserva el aniño que le dio Álvaro Ugaz y que espera algún día dárselo a su hija cuando se case.

“El anillo lo tengo hasta ahora y me gustaría que si algún día alguien quiere pedir a mi hija, me permita que yo se lo de, porque para mi representa una persona absolutamente buena y sana”, confesó la rubia.

“Era un tipo maravilloso que me ayudó mucho a mejorar como persona”, indicó sobre el fallecido periodista.

La conductora de TV también contó que cuando murió Ugaz, mucha gente del entorno de su novio la culpó.

“Salieron a hablar mucho. Me dolía todo lo que decían, no por mi, sino por Álvaro, decían que la culpa del accidente la tuve yo. Yo venía de Cañete de hacer un reportaje y lo tenía que editar. Yo no estaba en el carro”, detalló Juliana.

“Álvaro va a verme porque estaba intoxicada, me llevó medicinas y me dice que le habían dicho para salir y yo le dije: anda, porque yo tengo que irme de boleto por el tema del reportaje”, acotó.

Los rumores decían que Álvaro tuvo el accidente automovilístico porque se fue a tomar con sus amigos después de tener una fuerte discusión con Oxenford, hecho que desmintió la periodista.

“El copiloto estaba absolutamente borracho, el entorno lo protegió. Yo no estaba en ese carro, que nivel de maldad, hasta familia se metió ahí”, contó Juliana.