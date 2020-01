Retablo se encuentra entre las cinco nominadas a los “Oscar británicos”.

La película peruana Retablo recibió una de las cinco nominaciones a mejor ópera prima de los importantes Premios Bafta, considerados los "Oscar británicos".

"¡Increíble noticia! ¡Retablo ha sido nominada a los Premios Bafta (los Oscar británicos)! ¡Acaba de recibir una de las cinco nominaciones a mejor ópera prima! ¡Vamos, Retablo! ¡Vamos, Perú! ¡Felicitaciones a todo el gran equipo! ¡Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta gran aventura!”, anunciaron en el Facebook oficial de la película peruana.

Retablo compite junto a "Bite", de Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite, "For Sama", de Waad al-Kateab, Edward Watts, "Maiden", de Alex Holmes, y "Only you" de Harry Wootliff.





Retablo es una cinta dramática peruana, estrenada en 2017 en el Festival de Cine de Lima. El filme se centra en Segundo (Junior Béjar Roca), un joven ayacuchano, a quien Noé, su padre, enseña el oficio familiar de construir retablos. Durante un viaje para vender sus productos se descubre un secreto que hará añicos la vida de la familia.

Cabe recordar que Retablo ganó dos galardones en el certamen de cine más prestigioso de China: el Golden Rooster Awards.

En la categoría cine internacional, Retablo consiguió el premio a la mejor dirección para Álvaro Delgado Aparicio y mejor actor para Junior Béjar Roca.

La película peruana protagonizada por Magaly Solier y Amiel Cayo ha sido elegida para los premios Oscar 2020 y Goya.

Con información de Andina.