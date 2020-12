El Everton vs Manchester City quedó aplazado por casos de COVID-19

El partido Everton-Manchester City, correspondiente a jornada 16 de la Premier League y previsto para este lunes, fue aplazado a causa de nuevos casos de coronavirus en la plantilla y el cuerpo técnico de la visita, informó a través de un comunicado el conjunto ciudadano.

"Después de las firmes recomendaciones médicas de la Premier League, y tras consultar a los dos clubes, se decidió aplazar el partido", indicó en un comunicado el Manchester City, ubicado sexto en la liga inglesa.

El Everton comunicó la decisión de la Premier de posponer el encuentro para evitar mayores casos de infecciones no deseadas en las plantillas de ambos clubes.

"Tras una reunión de la Junta de la Premier League en la tarde de este lunes, el Everton ha sido informado de que el partido contra el Manchester City se ha pospuesto por motivos médicos debido a un aumento de casos de Covid 19 en la plantilla del Manchester City", detalla.

Hace algunos días el Manchester City anunció los positivos por COVID-19 de Gabriel Jesús y Kyle Walker. Ahora, algún componente del cuerpo técnico y varios futbolistas de la plantilla de Pep Guardiola están contagiados y, por lo tanto, aislados en cumplimiento con el protocolo que exige la situación.

Man City's fixture at Everton, due to be played at 20:00 GMT this evening, has been postponed following a Premier League Board meeting



Full statement: https://t.co/1acm2JUr69#EVEMCI pic.twitter.com/IoFWEPdkC2