Messi: "Lo siento todo por esta camiseta. El Barça es mi vida"

Lionel Messi decidió decirlo todo durante una reciente entrevista. El astro argentino no se guardó nada y admitió que daría lo que fuera por la camiseta del Barcelona.

En conversación con el periodista Jordi Évole, para LaSexta, la 'pulga' ha generado más de una reacción con sus respuestas. Será en la segunda parte del programa 'Lo de Évole' cuando el azulgrana habló sobre su futuro, pero en los primeros minutos ya ha mostrado el amor por su club.

Leo Messi le ha firmado una camiseta del Barça al hijo del presentador, Diego Évole, quien le ha preguntado después lo que siente por esta camiseta. Leo, después de mirarla, ha contestado: "Siento todo por esta camiseta. El Barça es mi vida".

Luego, el astro argentino explicó lo siguiente: "Llevo aquí desde los 13 años aquí, siempre lo he dicho, he vivido más en Barcelona que en mi país, Argentina. El club me lo dio todo, me formó como jugador y como persona, y yo siempre lo dejé todo por el Barcelona".

Una relación de amor

Leo Messi también explicó su relación con el Barça. "Tengo una relación de amor por lo que viví desde que llegué acá. El amor que tengo a la ciudad, al club y a todo lo que tenga que ver con Barcelona. Mis hijos también nacieron aquí".

En la siguiente respuesta, Leo aseguró: "No soy mucho de hacer postureo. Lo que hago es porque lo siento en el momento".