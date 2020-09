Noemí Vásquez venció la COVID-19 y ahora apunta a clasificar a Tokio 2020

La paradeportista Noemí Vásquez venció al coronavirus, enfermedad que la puso entre las cuerdas, pero que no pudo derrotarla porque más fuerte fue su fe en Dios y las ganas de seguir compitiendo por alcanzar el boleto para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020https://wapa.pe/tag/tokio-2020 en parapowerlifting.

Vásquez siempre saca el lado positivo de las cosas así sean adversas. Su lucha con la poliomielitis, que le causó una parálisis muscular en sus miembros inferiores, desde que tenía 4 años, amoldó su carácter.

Aprendió a lidiar con la indiferencia y prejuicios de la gente cuando ella intentó hacerse un camino en el paradeporte. La veían como un bicho raro y le cerraron muchas puertas. Las lágrimas derramadas la hicieron indestructible.

En mayo último afrontó otro obstáculo en su vida al contraer la COVID-19 obligándola a paralizar todo. Se mantuvo medicada porque tenía demasiadas dificultades al momento de respirar.

Una guerrera difícil de vencer

Si bien, no necesitó internarse o depender de un balón de oxígeno, pasó duros momentos. Su mayor preocupación fue su madre Guillermina, de 62 años, a quien la enfermedad también afectó. Agradece que los síntomas de su progenitora fueron leves.

“Siempre digo que las cosas negativas que me pasan no me vencerán. Los síntomas de no poder respirar me duraron dos meses. Los ejercicios me están ayudando demasiado”, asegura Noemí Vásquez desde Arequipa.

“Mi objetivo es clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio” Noemí Vásquez, medallista Parapanamericana de para powerlifting, agradece el apoyo del IPD y continúa entrenando en Arequipa con el objetivo de levantar 62 kg. para lograr un cupo. Más info https://t.co/UuvyUXQp0J pic.twitter.com/ay6CEnfW9G — ipdperu (@ipdperu) September 20, 2020

Con información de Andina.