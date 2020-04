Legendario jugador de la NFL falleció tras contraer coronavirus

El legendario pateador de los New Orleans Saints, Tom Dempsey, quien tuvo el récord del gol de campo más largo en la historia de la NFL desde 1970 hasta 2013, murió tras contraer el nuevo coronavirus, dijo su equipo este domingo.

Dempsey, de 73 años, murió el sábado en un hogar de ancianos donde había estado luchando contra el Alzheimer y la demencia.

Varios otros residentes de la instalación donde se alojaba Dempsey contrajeron COVID-19.

El gigantesco gol de campo de 63 yardas de Dempsey, que ganó el juego el 8 de noviembre de 1970, fue el momento más famoso de su carrera en la NFL.

Nacido sin dedos en el pie derecho, Dempsey era un candidato poco probable para una carrera en el emparrillado. Sin embargo, floreció con una bota derecha de frente plana especialmente modificada que, según los críticos, le dio una ventaja injusta al patear.

Eso no le impidió pasar una década en la NFL entre 1969 y 1979 con períodos en Nueva Orleans, Filadelfia, Los Ángeles, Houston y Búfalo.

Su récord de gol de campo de 63 yardas, que logró un triunfo de 19-17 sobre los Leones de Detroit, fue el más largo en la historia de la NFL hasta que Matt Prater convirtió uno de 64 yardas para los Broncos de Denver en el Mile High Estadio en 2013.

"Nuestros pensamientos y oraciones se extienden a Carlene y a toda la familia Dempsey por el fallecimiento de su querido Tom", dijo el propietario de los Saints, Gayle Benson, en un comunicado el domingo.

