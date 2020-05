Joven entrega víveres y compra todas las golosinas de un anciano [VIDEO]

Un adulto mayor se hallaba vendiendo sus golosinas en las calles de Huánuco sin imaginar que un hombre de buen corazón llegaría a brindarle su ayuda. En medio de la cuarentena por el coronavirus que se vive en Perú, un joven decidió realizar un noble gesto con su prójimo.

El afortunado señor fue identificado como Simón, quien se encontraba vendiendo sus caramelos, chicles, galletas, entre otras golosinas, para poder llevar un pan a la mesa de su hogar en este estado de emergencia por la COVID-19, que como se sabe, ha afectado a muchos peruanos, a parte de la salud, en el factor económico indudablemente.

“Sabes, estaba pasando por aquí y te he visto trabajando... te he venido a felicitar. Quería comprar todo, pero mejor te vas a descansar, mañana vienes”, se le oye decir al misterioso joven que no dudó en ayudar a su prójimo de avanzada edad.

Algo incrédulo y nervioso a la vez, sorprendido por lo que escuchaba, el adulto mayor contó junto al hombre toda su mercadería para poder determinar el precio de lo esto costaba. Al final, el resultado sumó 44 soles; sin embargo, recibió 50 por parte del caritativo hombre.

Como si eso fuera poco, Simón se llevó una doble sorpresa: terminó quedándose con toda su mercadería y, como muestra de caridad, el muchacho, además, le regaló una bolsa de víveres al adulto mayor para que pueda mitigar de alguna forma la crisis que se vive a causa de la COVID-19.